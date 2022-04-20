Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина получает самолеты от других стран

Американские партнеры предоставили Украине боевые летательные аппараты и запчасти к ним. Такое заявление 19 апреля сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировал YouTube-канал PBS News.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», — отметил он.

Как говорит Кирби, Америка содействовала отправке дополнительных запчастей. Это, по мнению представителя Пентагона, «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

17 апреля на Украину была доставлена новая партия вооружений и боевой техники по пакету военной помощи от США. Киев получил 300 дронов Switchblade, 18 155-миллиметровых гаубиц и 11 вертолетов Ми-17.

13 апреля стало известно, что президент США Джо Байден предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн. По замыслу американской администрации, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

В тот же день Байден обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. Во время беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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