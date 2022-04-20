Бывший глава ВДВ назвал отличительный момент в спецоперации РФ

Спецоперация РФ по защите Донбасса не является войной в классическом понимании, так как она преследует цель сохранить жизни мирного населения. Об этом заявил в среду, 20 апреля, в беседе с газетой «Аргументы и факты» экс-главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война», — подчеркнул он.

Ранее, 19 апреля, военнослужащие ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям Корабельного микрорайона города Херсон. Подавляющее большинство жителей микрорайона работало в городском речном грузовом порту. Все они остались без работы, заработной платы и пособий после начала спецоперации в Донбассе, так как начальство предприятия уехало из города и бросило порт и работников на произвол судьбы.

Жителям Корабельного предоставили продуктовые наборы с крупами, консервированной рыбой, говядиной, подсолнечным маслом и сахаром. В первую очередь продукты получили пожилые люди, женщины с детьми и инвалиды.

Всего, начиная с 2 марта, Россия доставила на Украину 12 909,8 т грузов с предметами первой необходимости, лекарствами и предметами медицинского назначения и провела 854 гуманитарные акции. 18 апреля было проведено восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Луганской народных республиках, во время которых мирным жителям передали 567,9 т гуманитарной помощи.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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