Прямой эфир
Интернет
TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей
Экономика
В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе
Мир
Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе
Мир
Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
Мир
Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину
Мир
Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе
Авто
General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников
Экономика
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на 9%
Мир
Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине
Мир
Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины
Мир
Гутерриш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»
Сюжет:

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от националистов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие из Чеченской Республики во время зачистки одного из комбинатов «Азовстали» нашли иностранную боевую технику. Военные также взяли под свой контроль большой промышленный объект в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив его от украинских неонацистов, о чем стало известно в среду, 20 апреля.

«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие
Киевский режим запретил остаткам гарнизона вести переговоры о сдаче в плен, и зачистка очагов сопротивления продолжилась

«Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — отмечается в публикации.

Бойцы «прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия», превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в укрепление, говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

19 апреля боец с позывным «Рейнджер» из чеченского батальона сообщил, что боевики не могут уйти с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, потому что в таком случае они получают выстрелы в спину от своих же соратников.

В тот же день Минобороны РФ снова предложило командирам и военным ВСУ прекратить сопротивление и уйти через гуманитарный коридор 20 апреля.

Также 19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН подчеркнул, что единственное объяснение пребывания мирных жителей на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе — живой щит для радикалов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, сообщил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022