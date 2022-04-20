Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от националистов

Военнослужащие из Чеченской Республики во время зачистки одного из комбинатов «Азовстали» нашли иностранную боевую технику. Военные также взяли под свой контроль большой промышленный объект в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив его от украинских неонацистов, о чем стало известно в среду, 20 апреля.

«Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — отмечается в публикации.

Бойцы «прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия», превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в укрепление, говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

19 апреля боец с позывным «Рейнджер» из чеченского батальона сообщил, что боевики не могут уйти с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, потому что в таком случае они получают выстрелы в спину от своих же соратников.

В тот же день Минобороны РФ снова предложило командирам и военным ВСУ прекратить сопротивление и уйти через гуманитарный коридор 20 апреля.

Также 19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН подчеркнул, что единственное объяснение пребывания мирных жителей на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе — живой щит для радикалов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, сообщил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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