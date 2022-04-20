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Калининград попросили не ограничивать автоперевозки из Европы в ответ на санкции

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Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции, так как регион в настоящий момент может получать некоторые товары только таким образом. Такое заявление сделал 20 апреля в беседе с «РИА Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Откровенно говоря, я как губернатор Калининградской области могу сказать, что я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками... Понимаете, дело в том, что они себя не ограничили. Мы никаких конкретных ответных мер не ввели», — рассказал Алиханов.

Глава региона особо отметил, что транзит важен как источник получения областью некоторых товаров, которые невозможно получить иным путем.

«И нам бы, конечно, очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы. Нам нужно, чтобы возможность такая была», — подчеркнул он.

18 апреля в разговоре с «Известиями» Алиханов рассказал о перспективах развития Калиниградской области в условиях санкций Запада. Он отметил участившиеся случаи призывов к пересмотру статуса принадлежности региона, а также выразил уверенность в том, что блокада со стороны соседних стран Калининграду не грозит.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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