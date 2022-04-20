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Frankfurter Allgemeine Zeitung: компания Continental возобновила производство шин в Калуге

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Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental решил возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом сообщила во вторник, 19 апреля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По сведениям источников издания, предприятие возобновило работу еще на прошлой неделе. Решение компании связано с ее обязанностями перед российскими сотрудниками. При этом речь идет о временном восстановлении производства. Нагрузка завода будет ниже прежних показателей: Continental «не преследует цели получения прибыли».

Ранее, 8 марта, Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Прежде всего речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Кроме того, был приостановлен весь бизнес концерна в России и экспорт. Тогда в компании заверили, что «поддержат персонал на месте».

13 апреля руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК:MALL Кирилл Савченко рассказал, что за месяц автомобильные шины подорожали на 40–80%. Он напомнил, что на поставки оригинальных запчастей ряда иностранных брендов введены ограничения: речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

В пресс-службе группы компаний (ГК) «АвтоDOM» также считают, что на автомобильную отрасль в целом повлияли нарушения в цепочках поставок. Рост цен на комплектующие в России составил от 50 до 100%, содержать автомобиль стало дороже. Однако дилеры регулярно пополняли собственные запасы запчастей и комплектующих, формирование которых началось еще во время пандемии, когда предприятия приостанавливали отгрузку в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

7 апреля Савченко отметил, что на складах поставщиков есть в наличии шины и покрышки заводов, в том числе российских, а также тех, кто не приостановил работу в России, но стоимость таких товаров увеличилась на 40–80%. Кроме того, можно оперативно приобрести менее дорогостоящие шины, например китайских и корейских производителей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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