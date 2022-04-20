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Власти Калининграда поддержат пострадавших от санкций ЕС перевозчиков

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Власти Калининградской области готовы оказать помощь логистическим компаниям, которые попали под санкции ЕС и пострадали от них. Такое заявление сделал 20 апреля губернатор Калининграда Антон Алиханов в беседе с «РИА Новости».

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«Достаточно большое количество калининградских перевозчиков работали на европейском рынке. Это не только Польша. Это и Германия, Франция — много где они занимались бизнесом. Конечно, для них сейчас не очень позитивные новости с закрытием, но у них есть возможности, и они уже этим занимаются, переориентироваться на перевозки в Россию», - рассказал губернатор.

Также Алиханов отметил, что несмотря на негативные ожидания местных перевозчиков по поводу ограничений, введенных Евросоюзом, транзит из Калининграда в другие регионы России через Литву продолжает работать.

19 апреля Алиханов отметил, что число самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области, снизилось. по его словам, разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, альянс понял, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас разведывательная деятельность находится на уровне ниже обычного.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета ограничений Европа ввела запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Кроме того, рестрикции не распространились на транзит между Калининградом и остальной Россией.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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