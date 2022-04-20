Фанаты «Ливерпуля» поддержали скорбящего Роналду аплодисментами и песней

Болельщики ФК «Ливерпуль» на седьмой минуте матча с ФК «Манчестер Юнайтед» поддержали футболиста Криштиану Роналду аплодисментами и песней You'll Never Walk Alone.

Самого бомбардира на матче не было, он его пропустил. Игроки обеих команд вышли на поле в черных траурных повязках, выражая таким образом соболезнования Роналду, отмечает телеканал «360».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:4. Мерсисайдцы набрали 76 очков в 32 матчах и вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

18 апреля Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына. Пара ждала двойню, девочка при родах выжила. Роналду отметил, что смерть ребенка — это самая большая боль, которую могут испытать родители, пишет НСН. Он попросил фанатов не вмешиваться в его личную жизнь в такой скорбный период.

О причинах, которые привели к смерти сына, спортсмен не распространяется, но поблагодарил медперсонал, который принимал роды у его возлюбленной, уточняет сайт aif.ru.

О том, что супружеская чета ожидает появления на свет двойни, стало известно 28 октября 2021 года, напоминает телеканал «Звезда». Тогда Роналду и его жена Джорджина Родригес опубликовали совместное фото с двумя снимками УЗИ в руках.

Как отмечает сайт kp.ru, Роналду стал отцом уже пятерых детей, трое из которых появились на свет от суррогатных матерей.