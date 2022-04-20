Чеченский батальон обнаружил иностранную технику на «Азовстали»

Чеченские военнослужащие в ходе зачистки металлургического комбината «Азовсталь» обнаружили военную технику иностранного производства. Военные также освободили крупный промышленный объект Донецкой Народной Республики (ДНР) от боевиков радикальных националистических группировок, о чем стало известно в среду, 20 апреля.

Военнослужащие «прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия», которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) преобразовали в укрепрайон, говорится в опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова сообщении.

«Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», — отмечается в публикации.

Ранее, 19 апреля, боец чеченского батальона с позывным «Рейнджер» сообщил, что националисты не могут покинуть территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе, потому что в таком случае им в спины выстрелят их же соратники.

Также в этот день Минобороны РФ в очередной раз предложило командирам и военным ВСУ сложить оружие и воспользоваться гумкоридором 20 апреля.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН в тот же день подчеркнул, что единственное объяснение пребывания мирных жителей на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе — живой щит для радикалов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, сообщил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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