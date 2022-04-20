Российские силовики обнаружили документы, принадлежащие Херсонскому пограничному отряду Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, которые доказывают систематическое неисполнение Киевом обязательств по выдаче преступников. Такими данными со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы поделилось агентство «РИА Новости» в среду, 20 апреля.

Согласно имеющимся сведениям, украинские власти сознательно не выдавали России преступников, в том числе участников карательной операции на Донбассе. Киев отвечал отказом на российские запросы, оставлял преступников воевать в национальных батальонах и даже позволял им выезжать в страны Евросоюза.

«Украина с 1998 года является полноценной участницей Европейской конвенции по выдаче преступников 1957 года, она документ подписала и ратифицировала и должна соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного права. Но как следует из найденных сейчас постановлений офиса Генерального прокурора Украины, направленные в 2021–2022 годах правоохранительными органами России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана по официальным каналам обращения к официальному Киеву о выдаче (экстрадиции) своих граждан, совершивших противоправные деяния, подпадающие под действие национального уголовного законодательства, не были исполнены», — рассказал «РИА Новости» сотрудник российских силовых структур.

Россия во вторник, 19 апреля, распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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