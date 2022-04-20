Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Вашингтон должен изменить свою внешнюю политику и отказаться от блокад и санкций. Об этом во вторник, 19 апреля, заявили в российском посольстве в США.

«Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Самое время для США отказаться от бесперспективного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — отметили дипломаты.

Российское дипведомство прокомментировало намерение официальных представителей США и Кубы провести встречу в Вашингтоне в четверг, 21 апреля, для обсуждения миграционной политики, передавало Reuters. В посольстве РФ поприветствовали новый этап переговоров на высоком уровне между двумя странами и посоветовали Белому дому продолжать диалоговый курс во внешней политике.

18 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Ранее, 14 апреля, бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро отметил, что обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учетом богатой истории американских интервенций. Дипломат подчеркнул, что за последние 30 лет Вашингтон крайне активно вмешивался в дела других государств, провозглашая себя «маяком свободы», тогда как в действительности это можно расценить как попытки воскресить колониальную политику.

7 апреля заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщал, что власти США объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности.