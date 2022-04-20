Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице на главной метеостанции города на ВДНХ в 16:00 вторника, 19 апреля, достигла отметки в +14,1 градуса. Таким образом, текущий вторник в столице стал самым теплым днем с начала года.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», до этого по данному показателю лидировал день 8 апреля, когда столбики термометров поднялись до +13,4 градуса.

Отмечается, что уже в среду, 20 апреля, температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, пишет «Москва 24».

18 апреля синоптики Московского метеобюро сообщили, что всю неделю Москва будет находиться на «барическом перекрестке». С одной стороны — устойчивая область повышенного давления, обеспечивающая сухую солнечную погоду. С другой — черноморские циклоны, несущие облака и дожди, пишет сайт kp.ru.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что лето в европейской части России ожидается не холодным, но вряд ли окажется таким же жарким и засушливым, как в 2010 и 2021 годах, отмечает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве и области в среду, 20 апреля. Так, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов выше нуля.