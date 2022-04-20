Прямой эфир
Сюжет:

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

Температура воздуха в столице на главной метеостанции города на ВДНХ в 16:00 вторника, 19 апреля, достигла отметки в +14,1 градуса. Таким образом, текущий вторник в столице стал самым теплым днем с начала года.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», до этого по данному показателю лидировал день 8 апреля, когда столбики термометров поднялись до +13,4 градуса.

Отмечается, что уже в среду, 20 апреля, температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, пишет «Москва 24».

18 апреля синоптики Московского метеобюро сообщили, что всю неделю Москва будет находиться на «барическом перекрестке». С одной стороны — устойчивая область повышенного давления, обеспечивающая сухую солнечную погоду. С другой — черноморские циклоны, несущие облака и дожди, пишет сайт kp.ru.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что лето в европейской части России ожидается не холодным, но вряд ли окажется таким же жарким и засушливым, как в 2010 и 2021 годах, отмечает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве и области в среду, 20 апреля. Так, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов выше нуля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022