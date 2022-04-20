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Водителям в Подмосковье напомнили о смене зимней резины на летнюю

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В Московской области водителям напомнили о необходимости сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщил Минтранс региона во вторник, 19 апреля.

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В ведомстве отметили важность своевременной смены шин, поскольку шипованная резина в весенний период быстро изнашивается. Помимо этого, несоответствующая погодным условиям резина имеет плохое сцепление с дорожным покрытием. В условиях плохого сцепления с дорогой автомобиль может потерять устойчивость при резких маневрах, отмечает телеканал «360».

В ведомстве также напомнили водителям о важности соблюдения ПДД и призвали их при любых обстоятельствах соблюдать скоростной режим.

Автомобилистов также попросили учитывать, что с потеплением на областных дорогах уже появились мотоциклисты. На дорогах их призвали быть предельно внимательными, смотреть в зеркала перед совершением маневров.

В этот же день водителям в Москве также напомнили о необходимости поменять резину на автомобилях. Зимние шины после потепления становятся слишком мягкими, плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и быстро стираются, а еще сильнее изнашиваются и расходуется больше топлива, пишет «Москва 24».

Погода в Московском регионе налаживается. Температурный режим устойчиво держится плюсовой зон.

18 апреля в Гидрометцентре назвали сроки прихода тепла в Москву. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, текущая неделя пройдет преимущественно без осадков. В среду, 20 апреля, температура воздуха превысит отметку в +15 градусов. По словам специалиста, температура около 13-16 градусов тепла является климатической нормой для региона в данное время года, отмечает телеканал «Звезда».

13 апреля стало известно, что около 70% россиян не планируют менять комплект шин в летнем сезоне из-за роста цен на новую импортную резину. Лишь 27% планируют обновить свой комплект летних шин.

Среди тех, кто планирует покупку новых шин в текущем году, 48% россиян рассматривают приобретение отечественного продукта. Европейские бренды шин интересуют 40% автовладельцев, китайскую резину готовы приобрести лишь 6% россиян.

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