Дипломат Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо против России

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский считает, что украинцы для Запада всего лишь пушечное мясо в борьбе против России. Об этом во вторник, 19 апреля, он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте международной организации.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, по словам Полянского, призывы Запада к прекращению огня являются «псевдомиротворческими», а их настоящая цель — перевооружение украинских вооруженных сил во время паузы в боевых действиях. Он предупредил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

Также Полянский отметил, что западные страны переписывают историю России и потакают самым «безумным» измышлениям стран Восточной Европы о роли СССР в борьбе с германским нацизмом.

«Таким образом вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на Украине, денацификация которой — одна из целей нашей военной операции. Это необходимо сделать, чтобы с территории данного государства больше никогда не исходила угроза не только для населения ДНР и ЛНР, но и самой России, да и для самих украинцев, ставших заложниками этой власти», — указал первый зампостпреда.

Ранее в этот день замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты. По словам замглавы администрации президента РФ, «мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает всё для того, чтобы этот нацизм больше никогда не смог поднять голову».

Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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