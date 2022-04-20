Прямой эфир
Интернет
TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей
Экономика
В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе
Мир
Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе
Мир
Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
Мир
Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину
Мир
Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе
Авто
General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников
Экономика
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на 9%
Мир
Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине
Мир
Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины
Мир
Гутерриш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»
Сюжет:

Дипломат Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо против России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский считает, что украинцы для Запада всего лишь пушечное мясо в борьбе против России. Об этом во вторник, 19 апреля, он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте международной организации.

Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине
Военный эксперт оценил расстановку сил перед масштабным наступлением ВС России в Донбассе

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, по словам Полянского, призывы Запада к прекращению огня являются «псевдомиротворческими», а их настоящая цель — перевооружение украинских вооруженных сил во время паузы в боевых действиях. Он предупредил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

Также Полянский отметил, что западные страны переписывают историю России и потакают самым «безумным» измышлениям стран Восточной Европы о роли СССР в борьбе с германским нацизмом.

«Таким образом вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на Украине, денацификация которой — одна из целей нашей военной операции. Это необходимо сделать, чтобы с территории данного государства больше никогда не исходила угроза не только для населения ДНР и ЛНР, но и самой России, да и для самих украинцев, ставших заложниками этой власти», — указал первый зампостпреда.

Ранее в этот день замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты. По словам замглавы администрации президента РФ, «мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает всё для того, чтобы этот нацизм больше никогда не смог поднять голову».

Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022