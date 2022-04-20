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Bloomberg: Рим откажется от оплаты газа в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций

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Италия откажется от оплаты российского газа в рублях только в случае, если Евросоюз признает такой способ нарушением антироссийских санкций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции», — отмечается в материале.

Агентство также указало, что Рим, прежде чем предпринимать какие-либо действия, ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ.

По информации издания, ЕС предварительно вынес заключение, что российские условия оплаты явно нарушают введенные против страны санкции.

Ранее, 14 апреля, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях перехитрил Евросоюз, при этом в Брюсселе это признавать не хотят. Он уточнил, что санкции ЕС «не могут иметь юридической силы внутри России, и указ президента России не может их нарушать».

13 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) считает указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза. При этом 11 апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, если это не будет являться нарушением санкций против РФ.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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