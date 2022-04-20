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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 20 апреля

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В среду, 20 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в Москве температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов выше нуля.

Днем ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 19 апреля рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. По ее словам, в целом погода на этой неделе будет способствовать началу дачного отдыха.

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