Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 20 апреля
В среду, 20 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов.
В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов выше нуля.
Днем ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 17 м/c.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 19 апреля рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. По ее словам, в целом погода на этой неделе будет способствовать началу дачного отдыха.