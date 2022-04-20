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У лидера чемпионата «Формулы-1» Леклера украли дорогие часы

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У пилота команды «Формулы-1» «Феррари» Шарля Леклера украли дорогие часы в Италии. Об этом 19 апреля сообщила La Gazzetta dello Sport.

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Инцидент произошел 18 апреля во время прогулки Леклера с друзьями и тренером по улицам города Виареджо. Им встретились поклонники, которые захотели сфотографироваться с гонщиком, отмечает «Федеральное агентство новостей». В результате вокруг него собралась большая толпа.

Пока спортсмен общался с болельщиками, кто-то сумел снять с него дорогие часы. Как отмечает Life.ru, часы были уникальным предметом коллекционирования.

По факту кражи полиция начала расследование. Правоохранительные органы пытаются выяснить, были ли установлены камеры видеонаблюдения на месте кражи, пишет сайт kp.ru.

По итогам трех этапов в личном зачете чемпионата мира Леклер является лидером, в его активе 71 очко. В нынешнем сезоне он одержал победу в двух этапах из трех — в Бахрейне и Австралии. Вторым идет британец Джордж Расселл, набравший 37 баллов. На третьей позиции находится испанский партнер Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс, в его активе 33 очка.

Ближайший этап «Формулы-1» — «Гран-при Эмилии-Романьи» — пройдет в Имоле с 22 по 24 апреля, напоминает «Спорт-Экспресс».

В конце марта футболиста «Бордо» обвинили в краже и перепродаже обуви одноклубников. Личность футболиста не раскрывается, однако это был игрок, тренирующийся с основным составом команды. Игроки «Бордо» посчитали, что вора необходимо отстранить от команды. Но клуб наказал игрока всего лишь дисквалификацией на один матч и крупным штрафом.

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