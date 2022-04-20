Корреспондент «Известий» побывал на рынке в Херсоне

Корреспонденту «Известий» Ивану Литомину в среду, 20 апреля, показали работу продуктового рынка в Херсоне.

Общественный деятель Кирилл Стремоусов рассказал, что на рынке можно купить все необходимые продукты: фрукты, овощи, крупы, масло, дрожжи. Как убедился корреспондент, некоторые товары — дрожжи, сода — производятся в России и поставляются в регион.

«Сюда вообще обычно приходит достаточно большое количество людей. Здесь масло продается подсолнечное, крупы, фасоль. Дрожжи сухие приехали из России. Российская сода тоже здесь стоит», — отметил Стремоусов.

Ранее, 19 апреля, Иван Литомин показал кадры с коптера, на которых в украинском Херсоне подняли Знамя Победы над аллеей Славы.

12 апреля в городе прошла церемония зажжения Вечного огня. Стремоусов рассказал в интервью «Известиям», что на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

В тот же день корреспондент «Известий» Литомин показал, как в Херсоне после прихода российских военных налаживается мирная жизнь: ездят рейсовые автобусы, работают кафе, кое-где даже наливают кофе с собой, люди выходят на улицы. По словам журналиста, мирная жизнь активно заметна в течение светового дня, с наступлением темноты она утихает.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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