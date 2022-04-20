На дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию фиксации непристегнутых ремней

В Московской области начали массово распространять видеофиксацию водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба регионального минтранса.

В ведомстве рассказали, что сначала фиксацию проводили в тестовом режиме, а сейчас умные камеры работают на дорогах с высокой интенсивностью движения. При фиксации непристегнутого ремня автомобилисты получают штрафы в размере 1 тыс. рублей, уточняет REGNUM. Между тем штрафы выписываются только в случае, если на снимке четко отображено нарушение.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, фото- и видеофиксация присутствует, например, на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе, отмечает телеканал «360».

«Высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты, вынуждает работать на опережение», — заявил Гержик.

В подмосковном минтрансе добавили, что за период с января по март 2022 года на участках дорог Подмосковья с камерами контроля применения ремней не было зафиксировано ни одного ДТП со смертельными исходами.

Он отметил, что в Московской области за 2021 год выявили 2,5 тыс. водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет Pravda.Ru. По словам министра, среди молодых водителей нарушений фиксируется всё меньше.

16 апреля стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за мелкие нарушения ПДД, однако примут жесткие меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

14 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что составили антирейтинг нарушений правил дорожного движения по итогам трех месяцев 2022 года. Возглавило его нарушение требований знаков и разметки. На втором месте оказалось превышение скорости от 20 до 40 км/ч. На третьем месте — нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов. На четвертом месте оказалось нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части. Замыкает пятерку поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», за первые три месяца текущего года в столице вынесли свыше 7,5 млн постановлений за различные правонарушения, допущенные участниками дорожного движения, из них с помощью комплексов фото- и видеофиксации было составлено 7 064 899 административных материалов.