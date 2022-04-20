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В Сирии автомобиль подорвался на установленной террористами мине

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В сирийской провинции Хама как минимум один человек погиб от взрыва мины, установленной террористами на обочине одной из автодорог. Такую информацию 20 апреля сообщил представитель сирийской полиции Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА).

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«Источник в Управлении полиции Хамы сообщил корреспонденту агентства САНА, что в селении Абу-Ляффа к северо-востоку от города Саламия на пути следования частного автомобиля взорвалась оставленная террористами мина, что привело к гибели владельца машины», — сообщило агентство.

По информации САНА, мина была установлена членами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

30 марта террористы напали на полицейский патруль в провинции Дераа. В результате погибли двое военнослужащих и двое пострадали. Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Хирбет-Газаля и Даиль на севере Дераа.

19 марта один сирийский военнослужащий погиб при обстреле со стороны боевиков исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Латакия.

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