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FAZ: производитель шин Continental возобновил производство в России

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Решение о возобновлении производства на своем предприятии в Калуге принял германский производитель шин и автозапчастей Continental. Об этом сообщила во вторник, 19 апреля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

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По их информации, работа была восстановлена еще на прошлой неделе. Компания пошла на такой шаг из-за обязанностей перед российскими сотрудниками Continental. В то же время уточняется, что речь идет о временном восстановлении производства. Нагрузка завода будет сильно ниже, чем это было раньше, поскольку Continental «не преследует цели получения прибыли», подчеркивает газета.

Ранее, 8 марта, Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Прежде всего речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Кроме того, был приостановлен весь бизнес концерна в России и экспорт. Тогда в компании заверили, что «поддержат персонал на месте».

13 апреля руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК:MALL Кирилл Савченко рассказал, что за месяц автомобильные шины подорожали на 40–80%. Он напомнил, что на поставки оригинальных запчастей ряда иностранных брендов введены ограничения: речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

7 апреля Савченко отметил, что на складах поставщиков есть в наличии шины и покрышки заводов, в том числе российских, а также тех, кто не приостановил работу в России, но стоимость таких товаров увеличилась на 40–80%. Кроме того, можно оперативно приобрести менее дорогостоящие шины, например китайских и корейских производителей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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