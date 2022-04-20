FAZ: производитель шин Continental возобновил производство в России

Решение о возобновлении производства на своем предприятии в Калуге принял германский производитель шин и автозапчастей Continental. Об этом сообщила во вторник, 19 апреля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По их информации, работа была восстановлена еще на прошлой неделе. Компания пошла на такой шаг из-за обязанностей перед российскими сотрудниками Continental. В то же время уточняется, что речь идет о временном восстановлении производства. Нагрузка завода будет сильно ниже, чем это было раньше, поскольку Continental «не преследует цели получения прибыли», подчеркивает газета.

Ранее, 8 марта, Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Прежде всего речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Кроме того, был приостановлен весь бизнес концерна в России и экспорт. Тогда в компании заверили, что «поддержат персонал на месте».

13 апреля руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК:MALL Кирилл Савченко рассказал, что за месяц автомобильные шины подорожали на 40–80%. Он напомнил, что на поставки оригинальных запчастей ряда иностранных брендов введены ограничения: речь о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

7 апреля Савченко отметил, что на складах поставщиков есть в наличии шины и покрышки заводов, в том числе российских, а также тех, кто не приостановил работу в России, но стоимость таких товаров увеличилась на 40–80%. Кроме того, можно оперативно приобрести менее дорогостоящие шины, например китайских и корейских производителей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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