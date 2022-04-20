TikTok вновь стал доступен в российском App Store

Китайское приложение TikTok стало вновь доступным для российских пользователей App Store, о чем стало известно 20 апреля.

Теперь пользователи смартфонов компании Apple из России могут найти приложение с помощью поискового запроса «Likee». Это название социальной сети, в которой возможны создание и публикация коротких видеоклипов с музыкой, спецэффектами и дополненной реальностью.

19 апреля появилась информация о том, что американская компания Apple удалила приложение TikTok из App Store в России. При поиске приложения в App Store оно не отображалось.

Ограничения в работе сервисов стали реакцией иностранных компаний на проводимую Россией спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля заявил президент страны Владимир Путин. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, которые проводят военную операцию в отношении населения республик с 2014 года.

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