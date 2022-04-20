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Сюжет:

Зампостпреда РФ при Совбезе ООН обвинил Запад в эксплуатации Украины

Зампостпред РФ при ООН Полянский обвинил Запад в использовании Киева в своих целях
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН во вторник, 19 апреля, обвинил западные страны в том, что они используют Украину в собственных целях.

Гуманитарный разговор: ждать ли «пасхального перемирия» на Украине
И что происходит с переговорами между Киевом и Москвой

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — отметил дипломат.

Полянский также заявил, что призывы прекратить огонь направлены лишь на то, чтобы «дать передышку» Киеву.

«Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение», — сказал он.

Ранее, накануне встречи Совбеза, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны с 21 апреля установить перемирие — на четыре дня, «в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья», когда православные христиане будут отмечать Пасху.

«Во-первых, это безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации, в координации с Международным комитетом Красного Креста. Во-вторых, помимо уже проводимых гуманитарных операций, пауза позволит обеспечить безопасную доставку необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах — Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске», — сказал генсек.

Кроме того, 19 апреля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замглавы всемирной организации Мартин Гриффитс работает с Россией и Украиной над созданием «гуманитарных пауз».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Гуманитарный разговор: ждать ли «пасхального перемирия» на Украине»

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