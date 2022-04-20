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В Подмосковье потушили первые лесные пожары

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В Московской области потушили два первых за сезон лесных пожара. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Возгорания произошли 18 апреля в Истре и Клину. По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, в тушении задействовали пять машин и 17 специалистов, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В Истре возгорание произошло в Рождественском участковом лесничестве. По словам местных жителей, огонь распространялся под линиями электропередачи по болоту. Туда были оперативно направлены две машины и пять сотрудников.

В Клину пожар вспыхнул в Крюковском участковом лесничестве. Там огонь охватил лесные культуры и сосны. На место выехали 12 специалистов и три машины, включая две автоцистерны МЧС России.

Оба возгорания были локализованы и ликвидированы в день обнаружения, отмечает телеканал «360».

Пожароопасный сезон в Московской области начался уже 11 апреля. Жителей региона призывают при обнаружении пожара позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

В 2021 году к 19 апреля в Московской области уже было выявлено 35 лесных пожаров на общей площади 70,94 га, пишет РИАМО.

18 апреля представитель экстренных служб рассказал, что на территории России зарегистрировано 48 очагов лесных пожаров, 19 из них находятся поблизости от населенных пунктов. Они находятся на территории Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Новосибирской и Иркутской областей, а также в Хакасии.

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