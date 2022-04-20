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Появились кадры с места нападения на пострадавшую от кислоты женщину

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Появилось видео с хостела в Погонном проезде на востоке Москвы, где вечером 19 апреля женщину неизвестный облил похожей на кислоту жидкостью, после чего ее госпитализировали.

На кадрах видно двухэтажное здание и домик сторожа, которого на момент съемки на месте не было.

О происшествии в хостеле стало известно около 19:00 19 апреля. В столичное ГУ МВД России поступило сообщение о пострадавшей от неустановленной жидкости женщине, которую доставили в больницу с телесными повреждениями. По некоторым данным, ситуация могла стать итогом семейного конфликта, так как зять пострадавшей разводится с ее дочерью.

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