Минобороны РФ вновь предложило украинским военным на «Азовстали» сдаться

Минобороны РФ вновь обратилась к командирам подразделений, военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранным наемникам на комбинате «Азовсталь» с предложением сложить оружие и сдаться с 14:00 вторника, 19 апреля. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи», — заявил он.

По его словам, во вторник украинские военные и мирные жители не вышли из блокированного комбината по гуманитарному коридору, который российская армия открыла с 14:00 мск.

Как подчеркнул представитель российского оборонного ведомства, причиной того, что никто не покинул «Азовсталь», стало то, что украинские власти убеждают «в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината «Азовсталь».

Мизинцев добавил, что радиоперехваты командиров оставшихся на «Азовстали» вооруженных формирований доказывают безысходность их положения. Они ожидают команду из Киева, так как в противном случае за указанные действия на Украине их ждет «военный трибунал с приговором, вплоть до расстрела». Этим представитель Минобороны РФ объяснил игнорирование украинскими военными предложенных им гумкоридоров.

Ранее, 19 апреля, Минобороны РФ предлагало сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

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