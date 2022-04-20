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В московском хостеле мужчина облил женщину похожей на кислоту жидкостью

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Женщина 56 лет на востоке Москвы пострадала от действий злоумышленника, который плеснул в нее неустановленной жидкостью, похожей на кислоту, сообщили «Известиям» в столичном ГУ МВД России во вторник, 19 апреля.

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«Сегодня около 19:00 в Погонном проезде неизвестный плеснул неустановленной жидкостью в женщину. Она, предположительно с телесными повреждениями, доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник ТАСС уточнил, что инцидент произошел в хостеле. Поражено примерно 10% тела пострадавшей: есть ожоги лица, шеи и туловища.

Полицейские разыскивают мужчину, который, по некоторым данным, может оказаться родственником пострадавшей. Зять женщины находится в процессе развода с ее дочерью. В семье, где есть маленький ребенок, часто происходили конфликты.

В конце марта в подмосковном Домодедово неизвестный плеснул серной кислотой в лицо мужчине и женщине. В больницу с химическими ожогами разных частей тела были доставлены трое пострадавших. СК начал проверку по факту произошедшего.

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