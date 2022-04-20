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Bloomberg раскрыло условия отказа Рима от оплаты российского газа в рублях

Bloomberg: Италия откажется платить за газ в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций
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Италия откажется платить за российский газ в рублях, если Евросоюз (ЕС) решит, что это станет нарушением его санкций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции», — отмечается в материале.

По информации агентства, ЕС предварительно вынес заключение, что российские условия оплаты явно нарушают введенные против страны санкции. Отмечается, что правительство Италии ожидает окончания юридического анализа Брюсселя, чтобы предпринять какое-либо действие.

Ранее, 14 апреля, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях «перехитрил» Евросоюз, при этом в Брюсселе это признавать не хотят. Он уточнил, что санкции ЕС «не могут иметь юридической силы внутри России и указ президента России не может их нарушать».

13 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) считает указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза. При этом 11 апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, если это не будет являться нарушением санкций против РФ.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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