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Минобороны показало опорный пункт украинской теробороны в херсонской школе

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен обнаруженный российскими военными штаб теробороны в одной из школ Херсона.

Радикалы использовали образовательное учреждение как опорный пункт. Здание школы и подвал были забиты ящиками с патронами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

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Перед тем как передать здание обратно администрации города, российские военные тщательно проверили его, разминировали и вывезли все боеприпасы и оружие.

«24 февраля в школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки… Меня под угрозой расправы со школы выгнали. Видимо, это были солдаты, но они все были в гражданской форме. Они вскрывали помещения, классы, располагались», — рассказала директор школы Татьяна Васюнина.

В покинутой школе радикалы оставили документы, по которым российские военные смогли выйти на членов теробороны в городе. Один из них рассказал военным, что тероборона прятала оружие и боеприпасы в подвале одного из жилых домов Херсона.

Мирные жители Херсона активно помогают российским военным находить военных преступников и стремятся к тому, чтобы в город вернулась мирная жизнь.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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