Минобороны РФ предложило нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие

Минобороны РФ предложило украинским националистическим группировкам и иностранным наемникам на металлургическом комбинате «Азовсталь» с 12:00 мск среды, 20 апреля, сложить оружие и сдаться. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что российское оборонное ведомство при этом руководствуется чисто гуманными принципами и учитывает «катастрофическое положение», сложившееся на «Азовстали».

Мизинцев добавил, что Россия «гарантирует каждому сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе».

По его словам, предлагается с 13:00 установить связь для обмена данными, с 13:30 мск объявить режим тишины.

«Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», — пояснил он.

Генерал отметил, что выход украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов может состояться с 14:00 до 16:00 мск.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», — указал представитель Минобороны.

Он также добавил, что данное заявление будет доведению до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления российским военным и поэтому постоянно пытаются сбежать — как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».