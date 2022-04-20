Пекин настоял на строгом соблюдении гуманитарного права в ситуации вокруг Украины

Китай призывает стороны конфликта в Донбассе и на Украине строго соблюдать гуманитарное право и обеспечить эвакуацию мирного населения. Соответствующее заявление сделал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совета безопасности ООН 19 апреля. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале организации.

«Должны быть приложены все усилия для того, чтобы уменьшить урон мирным жителям, которых затронул этот конфликт. Китай вновь призывает все стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, защищать гражданских и гражданские объекты, а также обеспечить эвакуацию мирных жителей», — высказался дипломат.

6 апреля МИД Китая высказал мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Америке стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские мирные переговоры. Там также считаю, что «США наживаются на хаосе».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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