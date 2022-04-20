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Пекин настоял на строгом соблюдении гуманитарного права в ситуации вокруг Украины

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Китай призывает стороны конфликта в Донбассе и на Украине строго соблюдать гуманитарное право и обеспечить эвакуацию мирного населения. Соответствующее заявление сделал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совета безопасности ООН 19 апреля. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале организации.

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«Должны быть приложены все усилия для того, чтобы уменьшить урон мирным жителям, которых затронул этот конфликт. Китай вновь призывает все стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, защищать гражданских и гражданские объекты, а также обеспечить эвакуацию мирных жителей», — высказался дипломат.

6 апреля МИД Китая высказал мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Америке стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские мирные переговоры. Там также считаю, что «США наживаются на хаосе».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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