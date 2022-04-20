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Полянский объяснил появление мирных жителей на территории «Азовстали»

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Живой щит для радикалов — единственное объяснение пребывания мирных жителей на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил во вторник, 19 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

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«Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они сообщили, как всё это время с ними якобы находятся мирные граждане. Притом что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен. Таким образом они лишний раз себя изобличили: на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве живого щита», — заявил дипломат.

Полянский также отметил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо, а забота об украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Он добавил, что российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры, но Украина ими не пользуется.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, сообщил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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