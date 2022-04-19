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Китай указал на негативные последствия заморозки госрезервов

Постпред КНР при ООН: заморозка резервов государств является угрозой экономической стабильности
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Заморозка резервов государств является угрозой экономической стабильности, данные меры должны быть прекращены. Об этом заявил во вторник, 19 апреля, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совбеза ООН.

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«Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств. Подобная практика подрывает основы всемирной экономической стабильности, создает неопределенность и риски для международных отношений. Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее», — сказал Цзюнь.

Кроме того, все стороны конфликта вокруг Украины, по его мнению, должны строго следовать основам международного гуманитарного права, способствовать безопасной эвакуации мирных жителей и оказывать им гуманитарную помощь.

«Китай вновь призывает все стороны к максимальной сдержанности, строгому соблюдению международного гуманитарного права, защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также к облегчению эвакуации и операций по оказанию гуманитарной помощи», — отметил Цзюнь. Трансляция заседания была опубликована на YouTube-канале ООН.

Ранее, 16 апреля, китайская газета Global Times заявила, что действия Вашингтона в отношении России не только не способствуют деэскалации конфликта, но и могут спровоцировать хаос, который захлестнет Европу. Также в Global Times указали на тяжелые последствия для мировой экономики необдуманных санкций в отношении России со стороны США.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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