TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей

Американская компания Apple удалила приложение TikTok из App Store в России, как следует из данных магазина приложений. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

При поиске приложения в App Store оно не отображается. При этом в российском Google Play TikTok всё еще доступен. Однако если пользователь App Store не удалял приложение с устройства, то он может им пользоваться без ограничений.

Ранее, 18 апреля, стриминговый музыкальный сервис Spotify стал недоступен в App Store для российских пользователей. При попытке поиска приложения магазин выдает ссылку только на российские музыкальные сервисы.

6 марта стало известно, что TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России в свете нового закона о фейках. Речь идет о законе, который был утвержден 4 марта. Так, Уголовный кодекс РФ дополняется ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Ограничения в работе сервисов стали реакцией иностранных компаний на проводимую Россией спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля заявил президент страны Владимир Путин. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, которые проводят военную операцию в отношении населения республик с 2014 года.

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