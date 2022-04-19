Прямой эфир
Интернет
TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей
Экономика
В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе
Мир
Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе
Мир
Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
Экономика
Центробанк смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров
Мир
Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе
Авто
General Motors окончательно уйдет из Росcии и уволит сотрудников
Мир
S7 Airlines приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld
Мир
Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине
Мир
Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины
Мир
Гутерриш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»
Сюжет:

TikTok стал недоступен в App Store для российских пользователей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Apple удалила приложение TikTok из App Store в России, как следует из данных магазина приложений. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

Ушли и не обещали вернуться: TikTok приостанавливает работу в России
Это коснется нового контента и прямых трансляций на видеосервисе

При поиске приложения в App Store оно не отображается. При этом в российском Google Play TikTok всё еще доступен. Однако если пользователь App Store не удалял приложение с устройства, то он может им пользоваться без ограничений.

Ранее, 18 апреля, стриминговый музыкальный сервис Spotify стал недоступен в App Store для российских пользователей. При попытке поиска приложения магазин выдает ссылку только на российские музыкальные сервисы.

6 марта стало известно, что TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России в свете нового закона о фейках. Речь идет о законе, который был утвержден 4 марта. Так, Уголовный кодекс РФ дополняется ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Ограничения в работе сервисов стали реакцией иностранных компаний на проводимую Россией спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля заявил президент страны Владимир Путин. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, которые проводят военную операцию в отношении населения республик с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022