В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

Батальон рядового Василия Шпильчина освобождал один из населенных пунктов, занятых украинскими радикалами. Во время операции Шпильчин обнаружил в одном из заброшенных зданий группу противника, которая не давала российским военным продвинуться дальше. Боевики были вооружены стрелковым оружием, гранатометами и противотанковым ракетным комплексом. Шпильчин скрытно подобрался к позициям врага и огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожил его. Мужество и самоотверженность рядового Шпильчина лишили оборонявшихся в соседнем здании вокзала боевиков огневой поддержки, что вынудило их сдаться.

Командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев развернул полевой госпиталь и организовал эвакуацию, прием раненых и эффективную работу медицинского персонала. Во время освобождения одного из населенных пунктов госпиталь Макоева попал под артиллерийский обстрел противника, во время которого командир получил контузию и потерял сознание. Очнувшись, он грамотно оценил обстановку и увел пациентов в подвал здания, что спасло им жизнь. Всего за время спецоперации Хазби Макоев эвакуировал и оказал медицинскую помощь более чем тысяче военнослужащих, из них 120 получили первую помощь прямо на поле боя. Профессионализм и самоотверженность Макоева позволили спасти множество жизней российских военных.

Танковая рота старшего лейтенанта Андрея Скачкова освобождала населенный пункт, занятый украинскими неонацистами. В ходе наступления танк под командованием Скачкова уничтожил 10 радикалов, грузовик с боеприпасами противника, а также его опорный пункт. В ходе боя Скачков обнаружил подбитый танк своих сослуживцев и, невзирая на опасность для собственной жизни, прикрыл товарищей своим собственным танком, после чего уничтожил огневые точки врага. Уверенность и самоотверженность старшего лейтенанта Андрея Скачкова способствовали освобождению населенного пункта от украинских неонацистов.

19 апреля стало известно о подвиге танковой роты старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова. Рота Жусупова окружила врага при наступлении и уничтожила 12 его танков. Жусупов лично вывел из строя два танка и ликвидировал 15 националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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