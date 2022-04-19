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Шольц подчеркнул невмешательство сил НАТО в ситуацию на Украине и в Донбассе

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что нельзя допустить победу России на Украине и в Донбассе
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Западные страны продолжат оказывать Киеву финансовую и военную помощь. При этом НАТО не будет участвовать в конфликте, подчеркнул во вторник, 19 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Это [военное невмешательство НАТО] остается так. Мы все едины в этом: масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», — отметил он после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и главами государств G7 и Евросоюза, о чем сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Шольца, западные страны придерживаются единой позиции в вопросах дальнейших поставок оружия и финансовой поддержки Киева. Кроме того, канцлер ФРГ отметил, что западные союзники убеждены: РФ не должна выиграть, ей следует остаться за «международным правом».

Ранее в этот же день Шольц также заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он призвал союзников доставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться от России». Поставки обсуждаются с международными партнерами.

Во вторник Шольц провел конференцию с международными союзниками. Помимо стран «большой семерки» в ней также приняли участие председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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