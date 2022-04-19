S7 Airlines приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld
Авиакомпания S7 Airlines сообщила о приостановке взаимодействия с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения, о чем во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами», — сообщили в авиакомпании.
S7 Airlines уточнила, что привилегии пассажирам в рамках альянса Oneworld временно недоступны, а начисление и списание миль проводится в штатном режиме за исключениями, приведенными на сайте компании.
Oneworld — первый глобальный альянс, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Объединяет несколько ведущих авиакомпаний мира и около 30 дочерних перевозчиков. Oneworld — один из трех крупнейших авиационных альянсов со Star Alliance и SkyTeam.
Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило об исключении российской авиакомпании из списка участников альянса на сайте Oneworld.
13 апреля авиакомпания S7 Airlines сообщила, что приступит к выполнению ежедневных рейсов между Москвой и Нальчиком. Полеты будут осуществляться на ежедневной основе на самолетах Airbus A320neo. Вылет из Домодедово будет осуществляться в 12:05 мск, а из Нальчика — в 16:25 мск.
Страны Запада вводят новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».