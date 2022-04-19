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S7 Airlines приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld

S7 приостановила 19 апреля соглашение с международным альянсом Oneworld
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Авиакомпания S7 Airlines сообщила о приостановке взаимодействия с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения, о чем во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами», — сообщили в авиакомпании.

S7 Airlines уточнила, что привилегии пассажирам в рамках альянса Oneworld временно недоступны, а начисление и списание миль проводится в штатном режиме за исключениями, приведенными на сайте компании.

Oneworld — первый глобальный альянс, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Объединяет несколько ведущих авиакомпаний мира и около 30 дочерних перевозчиков. Oneworld — один из трех крупнейших авиационных альянсов со Star Alliance и SkyTeam.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило об исключении российской авиакомпании из списка участников альянса на сайте Oneworld.

13 апреля авиакомпания S7 Airlines сообщила, что приступит к выполнению ежедневных рейсов между Москвой и Нальчиком. Полеты будут осуществляться на ежедневной основе на самолетах Airbus A320neo. Вылет из Домодедово будет осуществляться в 12:05 мск, а из Нальчика — в 16:25 мск.

Страны Запада вводят новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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