В ФРГ заявили о снижении зависимости от газа из РФ в ускоренном темпе

Германия снизит зависимость от российского газа быстрее запланированных сроков. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, ФРГ начала готовиться к отказу от импорта российских энергоносителей еще до начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Это позволило Берлину поддержать решение по эмбарго на импорт угля из России.

«Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии <…> сделать так, чтобы шаг за шагом заменять [РФ] другими поставщиками <…> Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем [предусматривают] любые графики. И мы активно работаем над этим», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам телефонного разговора c президентом США Джо Байденом. Трансляция выступления канцлера опубликована на странице его администрации в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа Евросоюза от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Как заявлял директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютерезкий в интервью газете Welt am Sonntag 10 апреля, отказ от российского газа спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии. Он подчеркнул, что ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем во времена пандемии.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что РФ продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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