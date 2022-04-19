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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям ВСУ в ЛНР

Корреспондент «Известий» Кулага о работе российской артиллерии по ВСУ: звучат практически все виды орудий
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага во вторник, 19 апреля, рассказал о сражении за населенный пункт Троицкое в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он также показал работу российской артиллерии по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как сообщает корреспондент, бой идет уже более часа. При этом обстрел чрезвычайно сильный: временно приходится уходить в укрытие.

Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция
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«Звучат практически все виды орудий», — отмечает Кулага.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал один из гуманитарных коридоров в Мариуполе, открытых Вооруженными силами Российской Федерации для сдавшихся боевиков национального батальона «Азов» (на него в РФ заведены уголовные дела).

В Министерстве обороны решили открыть гуманитарные коридоры для сложивших оружие боевиков, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами». С этой целью был введен режим тишины и прекращены боевые действия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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