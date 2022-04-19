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Полянский заявил об игнорировании Киевом гуманитарных коридоров

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил об игнорировании Киевом гуманитарных коридоров
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Российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры, но Украина ими не пользуется. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

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«Мы объявляем о гуманитарных коридорах каждый день, объявляем каждый день о прекращениях огня, мы делали это даже сегодня в отношении завода «Азовсталь» в Мариуполе. Но украинская стороны это не использует. Они пренебрегают этими призывами», — отметил он.

Ранее в этот же день Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что боевики радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ заведены уголовные дела) расстреливали в спины солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), решивших сдаться российским войскам.

В подтверждении сказанного, НМ ДНР опубликовала кадры убитого военнослужащего морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок, который не успел воспользоваться листовками для сохранения своей жизни.

Во вторник, 19 апреля, в Министерстве обороны РФ решили открыть в 14.00 (совпадает с мск) гуманитарные коридоры для сложивших оружие боевиков, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами». Во время режима тишины более 120 жителей, ставших заложниками боевиков-неонацистов, смогли выйти из подвалов домов.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

При этом заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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