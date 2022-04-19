Полянский заявил об игнорировании Киевом гуманитарных коридоров
Российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры, но Украина ими не пользуется. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы объявляем о гуманитарных коридорах каждый день, объявляем каждый день о прекращениях огня, мы делали это даже сегодня в отношении завода «Азовсталь» в Мариуполе. Но украинская стороны это не использует. Они пренебрегают этими призывами», — отметил он.
Ранее в этот же день Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что боевики радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ заведены уголовные дела) расстреливали в спины солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), решивших сдаться российским войскам.
В подтверждении сказанного, НМ ДНР опубликовала кадры убитого военнослужащего морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок, который не успел воспользоваться листовками для сохранения своей жизни.
Во вторник, 19 апреля, в Министерстве обороны РФ решили открыть в 14.00 (совпадает с мск) гуманитарные коридоры для сложивших оружие боевиков, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами». Во время режима тишины более 120 жителей, ставших заложниками боевиков-неонацистов, смогли выйти из подвалов домов.
17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.
При этом заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
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