Застрявшее в Африке судно с россиянами может «сесть на грунт» за месяц

Члены экипажа застрявшего в Африке судна Archimedes 19 апреля рассказали о том, что в корабле есть пробоина, из-за которого судно может «сесть на грунт» за месяц.

Моряк рассказал, что судно стоит в порту уже почти три месяца, и основная масса экипажа приехала туда 10 января. Сам промысел длился две недели.

«Про нас забыло руководство компании Атлантик Лтд, и мы остались сами по себе», — сказал он.

По его словам, топливо у них должно было закончиться 1,5 месяца назад, но у них введена «жесткая экономия».

Моряк отметил, что двигатель включается до 16 часов, чтобы один раз можно было приготовить горячую еду для матросов и откачать воду. Кроме того, он отметил, что еды на судне осталось немного.

«Мы бы хотели получить совет, может, кто-то был в такой ситуации, знает, что делать, как выжить и как отсюда рвануть в родные пенаты. Все бы хотели просто-напросто уехать. Никто не говорит о каких-то зарплатах, снабжениях, хотя еды осталось на пару-тройку дней. Ну рыбешку половим, ничего страшного, консервы еще какие-то есть», — подытожил моряк.

18 апреля сообщалось, что судно Archimedes с экипажем из 50 человек на борту, среди которых россияне, белорусы и литовцы, попал в тяжелую ситуацию у берегов Мавритании.

Отмечалось, что владелец судна не выходит на связь, а на самом Archimedes кончается топливо.