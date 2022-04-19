Военкор «Известий» показал разбитые на заводе Ильича в Мариуполе позиции ВСУ

Российские военнослужащие способны ликвидировать те отряды Вооруженных сил Украины, которые отказались сдаваться. Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 19 апреля, продемонстрировал результат работы ВС РФ на примере завода Ильича в Мариуполе.

В данный момент правобережье Мариуполя полностью зачищено. Туда постепенно возвращается жизнь, тогда как еще несколько дней назад были слышны звуки борьбы. Инфраструктуру тыла ВСУ, по словам корреспондента, подготовили качественно.

«В этом помещении находились расположения солдат ВСУ. Здесь очень много формы с их опознавательными знаками – это синие ленты, которые они наматывали себе на руки. Но скрыться здесь не получилось – следы от прямого попадания», — передал Сафиулин.

Позиции ВСУ были повсюду, поэтому зачастую их было достаточно трудно вычислить в зданиях со сложной инфраструктурой. Технику расставляли на каждом углу.

После обстрела часть бойцов сдалась в плен, остальные были уничтожены.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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