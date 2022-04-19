Минкульт отозвал выданное по ошибке прокатное удостоверение фильму Верховена

Выданное в России прокатное удостоверение фильму «Искушение» режиссера Пола Верховена отозвано, а сотрудник, допустивший «грубую ошибку при оформлении прокатного удостоверения», уволен. Об этом во вторник, 19 апреля, заявила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

«Содержание киноленты не соответствовало требованиям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение», — заявила глава Минкультуры, добавив, что прокат картины был запланирован на российских онлайн-платформах.

В результате проведенной в учреждении проверки виновный сотрудник был уволен, а директору объявили строгий выговор. Выданное ранее прокатное удостоверение отозвали.

18 апреля обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев предупредил о риске повышения уровня пиратства в индустрии развлечений. В качестве примера он привел американский фильм «Бэтмен», вышедший на недобросовестных российских сайтах в суперкачестве.

Тогда же сообщалось, что телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD, принадлежащие компании Paramount, прекратят вещание в России с 20 апреля.