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Минкульт отозвал выданное по ошибке прокатное удостоверение фильму Верховена

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Выданное в России прокатное удостоверение фильму «Искушение» режиссера Пола Верховена отозвано, а сотрудник, допустивший «грубую ошибку при оформлении прокатного удостоверения», уволен. Об этом во вторник, 19 апреля, заявила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

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«Содержание киноленты не соответствовало требованиям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение», — заявила глава Минкультуры, добавив, что прокат картины был запланирован на российских онлайн-платформах.

В результате проведенной в учреждении проверки виновный сотрудник был уволен, а директору объявили строгий выговор. Выданное ранее прокатное удостоверение отозвали.

18 апреля обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев предупредил о риске повышения уровня пиратства в индустрии развлечений. В качестве примера он привел американский фильм «Бэтмен», вышедший на недобросовестных российских сайтах в суперкачестве.

Тогда же сообщалось, что телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD, принадлежащие компании Paramount, прекратят вещание в России с 20 апреля.

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