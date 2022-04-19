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Боец Вильданов выразил настрой на победу в поединке с Максом Топором

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Российский боец Денис Вильданов (Большой Папа) заявил, что победит Максима (Топора) Щербакова в бою, который состоится 29 апреля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в это раз поединок будет серьезный.

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«Сильная любовь к Топору, желание набить его наглую морду помогло моей ноге восстановиться. Я лежал целый месяц без движения. И весь месяц я думал, как я буду вколачивать его тупую голову в ринг», — заявил Вильданов.

Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справился.

«В этом бою будет максимальный упор на калеченые этого человека (Щербакова — Ред.). Я хочу ему поломать кости, можно пару ребер, можно челюсть. Никаких быстрых и досрочных. Максимально долго бить эту наглую морду. Долго и сильно», — заключил Вильданов.

Отмечается, что зрители РЕН ТВ смогут увидеть очередную суперсерию «Бойцовского клуба» вживую, продажа билетов на турнир уже открыта.

16 апреля российский боец Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Сауло Кавалари в первом раунде на турнире PRAVDA.

Бой был коротким. Бразильский боец не успел размяться в ринге, как чуть не улетел за канаты после удара Дацика. Несмотря на то что Кавалари сумел подняться, бой был остановлен из-за сомнений судей в его возможности продолжать поединок. В итоге Дацик победил техническим нокаутом.

Ранее на турнире боец Тигран Согоян раздельным решением судей одержал победу над Андреем Кириченко в соглавном бою на турнире PRAVDA. Бой длился восемь раундов. Кириченко во время состязания пытался атаковать с дистанции. Согоян же действовал на контратаках.

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