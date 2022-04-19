Новую школу построят на севере Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области возведут новую школу на 130 мест. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Главное управление контрактной системы объявило о поиске подрядчика, который займется проектированием, инженерными изысканиями и строительством. Работы планируется выполнить в 2022–2024 годы.

Под строительство выбран участок на улице Советской в поселке Малая Бича. Его площадь составляет 24,8 тыс. кв. м, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 198,8 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Отмечается, что нынешнее деревянное здание школы в поселке находится в предаварийном состоянии.