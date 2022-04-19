ВС РФ уничтожили пусковую установку «Бук-М1» в районе Барвенково

В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Барвенково 19 апреля Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. По приблизительным подсчетам, за сутки ликвидировано до 180 военных и 15 единиц бронетехники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь».

Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался. Тогда российские военные завершили активную фазу штурма комбината — по промзоне был нанесен артиллерийский удар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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