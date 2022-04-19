Акарицидную обработку проведут в парках Омска

На территории парков Омска перед летним сезоном проведут акарицидную обработку против клещей. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на Telegram-каналы омских парков.

В среду, 20 апреля, от клещей обработают парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, а также сад «Сибирь» и сад С.М. Кирова. В пятницу аналогичные работы пройдут в парке «Советский».

Жителям города рекомендуют воздержаться от прогулок по паркам, так как раствор для обработки токсичен, а отравленные клещи активнее присасываются к коже.

По данным на 15 апреля, в Омской области от укусов клещей пострадали 77 человек, из них 35 — дети. Исследованы были 46 клещей. Переносчиков энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза не выявлено.