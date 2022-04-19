Тлеющую промзону «Азовстали» сняли с воздуха

Кадры, снятые с воздуха, промзоны завода «Азовсталь» появились в распоряжении «Известий».

На видео видны тлеющие объекты, в которых засели украинские националисты и иностранные наемники.

Ранее 19 апреля журналист «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы украинские националисты, перешел в завершающую стадию. По промзоне был нанесен артиллерийский удар после завершения объявленного Министерством обороны РФ режима тишины.

Ранее во вторник Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14.00 до 16.00 мск. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался.

Накануне стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как заявил 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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