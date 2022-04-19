Дорогу Гдов–Брагино отремонтируют за 50 млн рублей в Псковской области

В Гдовском районе Псковской области определили подрядчика, который займется ремонтом дороги Гдов–Брагино. Об этом сообщается в группе «Псковавтодора» в соцсети «ВКонтакте».

До 12 августа 2022 года дорогу приведет в порядок ООО «СпецТрансСервис». В перечень его работ входит фрезеровка полотна, восстановление укрепленной части обочин и виражей, ремонт пересечений и примыканий, укрепление обочин, замена труб и укладка нового асфальта, пишет Псковская Лента Новостей.

Кроме того, планируется отремонтировать автобусные остановки. Для обеспечения безопасности дорожники нанесут разметку и восстановят сигнальные столбики.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 50 млн рублей, уточняет Псковское агентство информации. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».