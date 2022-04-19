Более 120 гражданских вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»

Более 120 гражданских смогли эвакуироваться из подвалов домов возле завода «Азовсталь» (Мариуполь). Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов.

По его словам, ставшие заложниками боевиков-неонацистов мирные жители смогли выйти из подвалов домов во время режима тишины, объявленного российскими Вооруженными силами (ВС) РФ.

Ранее в этот день Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14.00 до 16.00 мск. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался.

Накануне стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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