МИД Австрии оценил решение о высылке четырех дипломатов из России

Решение Москвы о высылке четырех австрийских дипломатов необоснованно. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил МИД Австрии на своей странице в сервисеTwitter.

«Высылка сотрудников австрийского посольства из России не стала неожиданностью», — отмечается в заявлении.

В австрийском министерстве добавили, что сожалеют о данном решении Российской Федерации.

Ранее в этот день пресс-служба МИД России заявила, что высылка из страны австрийских дипломатов стала ответом на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 24 апреля.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила 7 апреля. В МИД страны указали, что сотрудник посольства РФ и трое дипломатов из консульства в Зальцбурге совершили действия, несовместимые с их статусом.

Также 19 апреля МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов. Ведомство также вручило ноту послу Бельгии Марку Михильсену об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая.

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.